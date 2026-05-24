Продолжается поиск пропавшего без вести псковича в серой куртке

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Кирилл Петров,1986 года рождения, без вести пропавший с 11 мая 2025 года, сообщили в пресс-службе управления.

До настоящего времени его местоположение остается неизвестным. Возможно, он находится на территории города Санкт-Петербурга.

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, овальное лицо, голубые глаза, лобная лысина.

Был одет: серые куртка и штаны, черная футболка, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.