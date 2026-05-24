Ученые нашли способ лечения хронической боли путем восстановления нервов

Ученые из Университета Дьюка обнаружили, что поврежденные нервы можно восстановить, снабжая их здоровыми митохондриями, что открывает новый способ лечения хронической боли. Об этом 24 мая сообщил журнал Science Daily.

«Давая поврежденным нервам свежие митохондрии — или помогая им создавать больше собственных — мы можем снизить воспаление и поддержать заживление», — сказал старший автор исследования Ру-Ронг Джи, доктор философии, директор Центра трансляционной боли в отделении анестезиологии Медицинской школы Дьюка.

В ходе экспериментов на моделях человеческих тканей и мышах новый метод терапии показал высокую эффективность. Лечение помогло значительно уменьшить болевые ощущения при диабетической невропатии, а также при повреждениях нервной системы, вызванных химиотерапией. В отдельных случаях позитивный эффект сохранялся до 48 ч. Специалисты полагают, что данная методика устраняет первопричину хронической боли за счет восполнения энергетического баланса клеток.

Особое внимание авторы работы уделили механизму взаимодействия сенсорных нейронов со вспомогательными клетками сателлитной глии. Выяснилось, что глия способна напрямую передавать здоровые митохондрии нейронам через микроскопические туннельные нанотрубки. По мнению профессора Цзи, такое распределение энергетических ресурсов защищает нервные клетки от болевых импульсов. При прекращении процесса переноса волокна начинают разрушаться, провоцируя дискомфорт, покалывание и онемение конечностей.

Когда исследователи искусственно активизировали такую передачу митохондрий у подопытных мышей, проявление боли у них сократилось до 50%. Еще один эксперимент показал действенность прямого введения здоровых донорских митохондрий в нервные узлы. При этом использование биологического материала от пациентов с сахарным диабетом не принесло терапевтической пользы. Биологи также выявили белок MYO10, который отвечает за формирование связывающих нанотрубок. Авторы работы рассчитывают, что их открытие позволит бороться с хронической болью в ее источнике, а не просто маскировать внешние симптомы.