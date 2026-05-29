Бактериологическая лаборатория Псковской областной больницы отмечает 75-летие

Бактериологической лаборатории Псковской областной клинической больницы в этом году исполняется 75 лет, сообщили представители больницы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

«Три четверти века — это миллионы анализов, тысячи спасённых жизней и незримый, но критически важный вклад в здоровье каждого пациента», — комментируют в больнице.

В бактериологической лаборатории выявляют возбудителей инфекций, подбирают эффективные антибиотики, а также контролируют стерильность операционных залов. Лаборатория проводит диагностические исследования клинического материала от пациентов стационарных отделений больницы и консультативной поликлиники на выявление возбудителей кишечных и воздушно-капельных инфекций III–IV групп патогенности. Без точного бактериологического анализа невозможны современная хирургия, реанимация.

«С юбилеем, коллеги! Спасибо за профессионализм, точность и преданность делу. Вы — невидимый фронт большой медицины. И мы вами гордимся», — отмечают в больнице.
