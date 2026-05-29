ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

Банк ВТБ завершил тестирование защищенного канала связи с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК). Партнерами банка в пилотном проекте являлись РЖД, «Инфотекс» и «Иннопрактика». Результаты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026.

В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данных (ЦОД) ВТБ в Москве. В каждом ЦОДе установлено оборудование компании «Инфотекс», которое формирует квантовый канал связи, генерирует и распределяет симметричные ключи шифрования на устройствах с обеих сторон. Попытка любого внешнего воздействия приводит к изменению фазы или амплитуды движения фотона и мгновенно фиксируется. Специалисты «Иннопрактики» и РЖД оказали экспертную поддержку на всех этапах проекта. Пилотный проект стал примером технологического партнерства ВТБ и РЖД, соглашение о котором компании подписали на ПМЭФ-2025.

«ВТБ одним из первых протестировал использование квантовых коммуникаций на российском финансовом рынке. Результаты испытаний показали возможность использования российского оборудования квантовых коммуникаций в современной банковской телекоммуникационной инфраструктуре. Для нас подобные пилоты – часть постоянной работы по поддержанию технологического лидерства банка», - сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В ВТБ зашифрованные криптоключи используются для передачи особенно чувствительной и защищенной информации. Квантовые технологии позволяют полностью исключить физические носители, тем самым существенно ускорив передачу криптоключей: они формируются автоматически и передаются по квантовым каналам связи в онлайн-режиме, со скоростью до одного ключа в минуту. Квантовые каналы считаются более безопасными по сравнению с обычными сетевыми соединениями, так как взломать такой канал в текущих условиях практически невозможно. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных.