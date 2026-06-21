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Пушкина в рок-обработке представили студенты и преподаватели ПсковГУ

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В июне псковская рок-группа «Отцы и дети» выпустила пятый студийный альбом — «Мой талисман». В нём 10 треков, которые написаны на стихи Александра Пушкина, сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Музыку ко всем песням написал основатель коллектива, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Вадим Андреев. В этом году группа отметила 25-летие. 

«Отцы и дети» — музыкальный проект псковского композитора Вадима Андреева. Рок-группа была создана в 2001 году из студентов и преподавателей ПсковГУ.

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