Пушкина в рок-обработке представили студенты и преподаватели ПсковГУ

В июне псковская рок-группа «Отцы и дети» выпустила пятый студийный альбом — «Мой талисман». В нём 10 треков, которые написаны на стихи Александра Пушкина, сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Музыку ко всем песням написал основатель коллектива, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Вадим Андреев. В этом году группа отметила 25-летие.

«Отцы и дети» — музыкальный проект псковского композитора Вадима Андреева. Рок-группа была создана в 2001 году из студентов и преподавателей ПсковГУ.