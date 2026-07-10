Николай Козловский: Профильное образование — инвестиция в будущее Великих Лук

В городе Великие Луки действует 45 профильных классов, включая педагогические, медицинские, курчатовские и, с недавнего времени, классы Следственного комитета. Цель системы — помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию и связать свое будущее с родным городом. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава Великих Лук Николай Козловский.

В своем еженедельном видеообращении Николай Козловский рассказал о развитии профильного образования в школах города Великие Луки.

«Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос успешным, нашел дело своей жизни и смог реализовать свои способности. При системе образования стоит задача не только дать качественные знания, но и помочь школьнику сделать осознанный выбор будущей профессии. Именно этой цели служит система профильного обучения, которая активно развивается в нашем городе», — отметил Николай Козловский.

Сегодня в школах Великих Луг созданы условия, чтобы каждый ученик мог выбрать направление, соответствующее его способностям и жизненным планам, отметил глава города. В предстоящем учебном году профильное обучение будет организовано по пяти основным направлениям. Естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. Уже сегодня в городе работает 45 профильных классов и групп, в которых обучается почти тысяча школьников.

Особенно важно, что профильное образование становится все более практикоориентированным. Ребята не просто углубленно изучают отдельные предметы, они знакомятся с будущими профессиями, получают первые профессиональные навыки, общаются с представителями различных отраслей, участвуют в исследовательской и проектной деятельности, продолжил глава Великих Лук.

Также большое внимание уделяется подготовке будущих педагогов. Педагогические классы успешно работают в нескольких образовательных учреждениях города. Их ученики уже сегодня получают возможность познакомиться с профессией учителя, понять ее значение и сделать первые шаги в выбранном направлении.

Не менее востребовано сейчас и медицинское направление. «Для нашего города, как и для всей страны, крайне важно готовить будущих врачей и медицинских работников. Именно поэтому в школах продолжают работать медицинские классы. И с нового учебного года еще один такой класс откроется в школе №7 имени Антона Злобина», — обратил особое внимание данной теме Николай Козловский.

Глава города Великие Луки поделился, что особую гордость вызывают проекты, реализуемые совместно с Национальным исследовательским центром Курчатовского института. Курчатовские классы позволяют школьникам заниматься настоящей исследовательской деятельностью, изучать современные технологии и делать первые шаги в инженерных и естественно-научных профессиях. Именно такие программы помогают воспитывать будущих ученых, инженеров и исследователей.

Еще одним важным событием в Великих Луках станет открытие с 1 сентября профильных классов Следственного комитета Российской Федерации. Они будут работать на базе школы №5 и лицея №10. Это не только углубленное изучение права, истории, общества знания, это воспитание уважения к закону, государству, чувства ответственности, дисциплины и патриотизма. Для многих ребят обучение в этих классах станет первым шагом к службе в правоохранительных органах.