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Николай Козловский: Профильное образование — инвестиция в будущее Великих Лук

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В городе Великие Луки действует 45 профильных классов, включая педагогические, медицинские, курчатовские и, с недавнего времени, классы Следственного комитета. Цель системы — помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию и связать свое будущее с родным городом. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава Великих Лук Николай Козловский.

В своем еженедельном видеообращении Николай Козловский рассказал о развитии профильного образования в школах города Великие Луки.

«Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос успешным, нашел дело своей жизни и смог реализовать свои способности. При системе образования стоит задача не только дать качественные знания, но и помочь школьнику сделать осознанный выбор будущей профессии. Именно этой цели служит система профильного обучения, которая активно развивается в нашем городе», — отметил Николай Козловский.

Сегодня в школах Великих Луг созданы условия, чтобы каждый ученик мог выбрать направление, соответствующее его способностям и жизненным планам, отметил глава города. В предстоящем учебном году профильное обучение будет организовано по пяти основным направлениям. Естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному. Уже сегодня в городе работает 45 профильных классов и групп, в которых обучается почти тысяча школьников.

Особенно важно, что профильное образование становится все более практикоориентированным. Ребята не просто углубленно изучают отдельные предметы, они знакомятся с будущими профессиями, получают первые профессиональные навыки, общаются с представителями различных отраслей, участвуют в исследовательской и проектной деятельности, продолжил глава Великих Лук. 

Также большое внимание уделяется подготовке будущих педагогов. Педагогические классы успешно работают в нескольких образовательных учреждениях города. Их ученики уже сегодня получают возможность познакомиться с профессией учителя, понять ее значение и сделать первые шаги в выбранном направлении.

Не менее востребовано сейчас и медицинское направление. «Для нашего города, как и для всей страны, крайне важно готовить будущих врачей и медицинских работников. Именно поэтому в школах продолжают работать медицинские классы. И с нового учебного года еще один такой класс откроется в школе №7 имени Антона Злобина», — обратил особое внимание данной теме Николай Козловский.

Глава города Великие Луки поделился, что особую гордость вызывают проекты, реализуемые совместно с Национальным исследовательским центром Курчатовского института. Курчатовские классы позволяют школьникам заниматься настоящей исследовательской деятельностью, изучать современные технологии и делать первые шаги в инженерных и естественно-научных профессиях. Именно такие программы помогают воспитывать будущих ученых, инженеров и исследователей.

Еще одним важным событием в Великих Луках станет открытие с 1 сентября профильных классов Следственного комитета Российской Федерации. Они будут работать на базе школы №5 и лицея №10. Это не только углубленное изучение права, истории, общества знания, это воспитание уважения к закону, государству, чувства ответственности, дисциплины и патриотизма. Для многих ребят обучение в этих классах станет первым шагом к службе в правоохранительных органах.

 
«Все эти проекты объединяет одна важная цель — помочь нашим детям сделать правильный выбор своего жизненного пути. Очень важно, чтобы молодой человек после окончания школы понимал, кем он хочет стать, видел перспективы профессионального роста и, конечно, связывал свое будущее с родным городом, в котором есть возможности для карьерного роста и самореализации. Именно поэтому профильное образование — это инвестиция не только в будущее каждого ребенка, но и в будущее Великих Лук. Оно позволяет уже сегодня начинать подготовку специалистов, которые завтра будут лечить людей, учить и воспитывать подрастающее поколение, проектировать современные предприятия, обеспечивать безопасность государства, развивать экономику и социальную сферу нашего города. Мы и дальше будем создавать условия, чтобы образование Великих Лук отвечало самым современным требованиям, и у каждого школьника была возможность раскрыть свои способности и реализовать свой потенциал», — резюмировал Николай Козловский.
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Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

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