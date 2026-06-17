Депутат гордумы поздравил с днем рождения двух псковских узниц концлагерей

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз поздравил с днем рождения жителей округа Тамару Жаворонкову и Галину Николаеву. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«Ранние годы жизни двух этих замечательных женщин схожи: они родились перед Великой Отечественной войной и малолетними детьми пережили весь ее ужас, оказавшись в концлагерях. Это страшное время навсегда оставило след в их памяти, но жизнелюбие, твердость характера, оптимизм сопровождали их на протяжении долгой и счастливой жизни», - пишет Антон Мороз.

Депутат пожелал Тамаре Жаворонковой и Галине Николаевой доброго здоровья, активного долголетия, радости жизни, любви и заботы близких, передал поздравления и подарки от имени регионального правительства и депутатского корпуса Псковской городской Думы.

«С праздником, с днем рождения!» - поздравил Антон Мороз.