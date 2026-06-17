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Псковичи представят регион на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО

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Представители Псковской области примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Мероприятие пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля на площадке выставочного центра «Казань Экспо», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

Команда Псковской области состоит из пяти псковичей — участников СВО. Илья Шубин выступит в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре», Сергей Иванов — «Сварочные технологии», Николай Чеботарь — «Оператор беспилотного летательного аппарата», Андрей Лосяков — «Инструктор по оказанию первой помощи» и Иван Портнов — «Мебельщик».

Участников чемпионата будет сопровождать социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Островском районе Олег Иванов.

Соревнования запланированы по 21 основной компетенции, также будут представлены семь демонстрационных компетенций. Кроме соревнований в программу чемпионата включены мероприятия деловой, профориентационной, выставочной, культурной, спортивной программ. По предварительным данным, в испытаниях примут участие около 600 человек.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

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