Международный день друзей отмечают сегодня

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.

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Естественно, что в народном творчестве присутствует немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? — Старый друг лучше новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто друзей. Ведь дружба — это не просто ментальная связь между людьми, основанная на симпатии, уважении и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая каждого человека лучше. Поскольку только настоящие друзья могут искренне порадоваться за ваши победы и поддержать в самые сложные моменты жизни.

Как заметил немецкий философ Артур Шопенгауэр: «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют».

Но мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они важны для него, чтобы порадовать их или поддержать, если это необходимо.

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности и актуальности.

Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, сказать добрые слова, а может и собраться шумной дружной компанией, устроить вечеринку или пикник и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями, пишет calend.ru.