Более 130 млн рублей перевели жители Псковской области мошенникам с начала года

Суммарный ущерб от мошенничества достиг в Псковской области 130 893 238 рублей за период с января по май, а согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях в области, общее количество потерпевших составило 199 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Наиболее распространенные схемы обмана граждан: перевод средств на «безопасный счет» - 117 случаев; неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - два случая; мошенничество при покупке товаров в интернете - 39 случаев; «Освобождение» от ответственности - 11 случаев; предложения о дополнительном заработке - 28 случаев.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных, подчеркнули в УМВД.