 
Общество

Популярный в РФ маркетплейс может запустить собственную сеть аптек 

0

Маркетплейс Ozon рассматривает возможность выхода на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами. 

По словам одного из собеседников «Известий», некоторое время назад компания обсуждала с потенциальными подрядчиками техническое задание на разработку концепции аптечного пункта. Речь может идти как о собственных точках, так и о развитии по франчайзинговой модели, уточнил топ-менеджер крупной фармкомпании. Он уточняет, что маркетплейс давно изучает возможность запуска такого проекта. 

В конце марта 2026 года Ozon подал заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». Они охватывают классы, связанные с розничной и оптовой продажей лекарств, доставкой препаратов и оказанием аптечных услуг, следует из данных Роспатента. 

Как пояснил представитель компании, заявки связаны с запуском доставки безрецептурных препаратов. Лекарства планируется хранить на специализированных складах, работающих по модели дарксторов, откуда курьеры будут доставлять заказы. При этом товары будут допускаться к продаже только после проверки фармацевтических лицензий и необходимых разрешений. По итогам пилотного проекта компания примет решение о масштабировании сервиса, включая возможность выдачи заказов в пунктах выдачи. 

Интерес к аптечному сегменту со стороны непрофильных игроков эксперты называют устойчивым трендом. Это связано с цифровизацией отрасли и ростом онлайн-продаж лекарств. По оценке DSM Group, в первом квартале 2026 года их доля достигла 16,8%, а по данным RNC Pharma — более 28%. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026