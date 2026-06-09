Популярный в РФ маркетплейс может запустить собственную сеть аптек 

Маркетплейс Ozon рассматривает возможность выхода на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами.

По словам одного из собеседников «Известий», некоторое время назад компания обсуждала с потенциальными подрядчиками техническое задание на разработку концепции аптечного пункта. Речь может идти как о собственных точках, так и о развитии по франчайзинговой модели, уточнил топ-менеджер крупной фармкомпании. Он уточняет, что маркетплейс давно изучает возможность запуска такого проекта.

В конце марта 2026 года Ozon подал заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». Они охватывают классы, связанные с розничной и оптовой продажей лекарств, доставкой препаратов и оказанием аптечных услуг, следует из данных Роспатента.

Как пояснил представитель компании, заявки связаны с запуском доставки безрецептурных препаратов. Лекарства планируется хранить на специализированных складах, работающих по модели дарксторов, откуда курьеры будут доставлять заказы. При этом товары будут допускаться к продаже только после проверки фармацевтических лицензий и необходимых разрешений. По итогам пилотного проекта компания примет решение о масштабировании сервиса, включая возможность выдачи заказов в пунктах выдачи.

Интерес к аптечному сегменту со стороны непрофильных игроков эксперты называют устойчивым трендом. Это связано с цифровизацией отрасли и ростом онлайн-продаж лекарств. По оценке DSM Group, в первом квартале 2026 года их доля достигла 16,8%, а по данным RNC Pharma — более 28%.