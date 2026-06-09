«Кузница»: Псковская областная клиническая больница – жизнь после реорганизации

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В последние годы самое крупное медицинское учреждение региона – Псковская областная клиническая больница – стало еще крупнее. В его состав вошли Великолукская (со своими подразделениями) и Псковская городская больницы. Периодически появлялись вопросы по логистике, маршрутизации пациентов, перемещению по разным адресам отделений больницы в Пскове. На юге реорганизация вызвало много волнений, а подчас откровенного неприятия. Завершена ли реорганизация? Каковые ее предварительные итоги? Какие проблемы она решила, а какие остались до настоящего времени? Что с кадрами и техникой? И как в целом можно управляться с таким обширным хозяйством как Псковская областная больница с ее нынешним размахом?

Эти непростые вопросы обсудим с гостем нашей студии – главным врачом областной больницы Евгением Панферовым.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.