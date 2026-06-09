Сенатор Вячеслав Тимченко о псковском Соцгородке: Таких объектов в РФ должно быть больше

Члены Совета Федерации Вячеслав Тимченко, Наталья Мельникова и Алексей Наумец посетили Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского округа 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Экскурсию для сенаторов провела директор Социального городка Ольга Семенкова. Она показала им корпуса, где проживают нуждающиеся в уходе пожилые люди, и рассказала о работе учреждения.

«Мы стараемся максимально уходить от одиночества. В данном случае используем европейскую модель, где человек не отрывается от социума. Это нам удалось, и это плюс в плане сохранения психического здоровья. Весь персонал в административном корпусе. Непосредственно рядом с человеком нет персонала. Есть кнопка экстренного реагирования. Сигнал приходит на пост охраны. Первый, кто оказывается рядом, реагирует. Люди одни не остаются», - рассказала Ольга Семенкова.

Далее сенаторам показали отдельные квартиры и комнаты. Они положительно оценили условия проживания пенсионеров.

Стоимость проживания составляет 50 тысяч рублей в месяц, но есть и льготные условия. Сейчас в Соцгородке проживают 115 человек. При этом они, если позволяет здоровье, могут ездить домой. Некоторые даже после восстановления возвращаются по домам к своим родным.

«Здесь только жители Псковской области?» - спросил Вячеслав Тимченко.

«По регистрации и по закону только те, кто зарегистрирован в Псковской области. Есть несколько человек из Белоруссии. Около пяти из Латвии», - ответила директор.

«Всё замечательно», - оценил Алексей Наумец.

Вячеслав Тимченко заметил, что таких заведений в России должно быть больше, так как это не только помощь пенсионерам, но и посыл для молодежи - подобные комфортные условия могут понадобиться и им в старости.

«Впечатление самое прекрасное. К сожалению, впервые встречаю такой объект. Он очень важный, очень нужный. Забота о старшем поколении здесь производится не на словах, а на деле. Люди, которые требуют ухода, внимания, здесь должны себя чувствовать очень комфортно, и это видно по их общению и по общей обстановке. Действительно, таких социальных объектов в стране должно быть как можно больше. И не только в областных центрах, но и в небольших городах, здесь люди пожилого возраста находят и медицинскую поддержку, и общение, и психологическую разгрузку. Вопрос общения между собой – это большое подспорье в социализации людей взрослого поколения. Это и пример для молодежи, когда они станут такими же, как постояльцы здесь, они будут знать, что обитатели Социального городка могут получить условия, заботу. Это людям позволяет надеяться на светлое и лучшее будущее. Дай Бог процветания этому замечательному заведению и персоналу. Огромное спасибо за теплоту, заботу, за их внимание к старшему поколению», - резюмировал Вячеслав Тимченко.

Социальный городок работает с 2024 года, на территории находится шесть малоэтажных зданий. Его строили целых десять лет.