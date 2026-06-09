«Туда приятно приходить» — главврач областной больницы о сельских ФАПах на юге региона

Сельские медицинские подразделения Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы достигли почти 100% укомплектованности кадрами, а новые модульные фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым по стандарту Минздрава. Об этом рассказал главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам главврача, сельская местность, которую охватывает Великолукский филиал, расположена Великолукском и Куньинском муниципальных округах.

«К сожалению, там достаточно резкий дефицит специалистов, поэтому мы перестроили маршрутизацию на поликлинику Великих Лук практически для всех жителей Куньинского округа. За исключением некоторых специальностей, которые представлены на территории», — пояснил Евгений Панферов.

При этом укомплектованность ФАПов кадрами достигла почти 100%. За исключением двух, где один фельдшер работает на два пункта.

«Как мы умудрились так укомплектоваться? Спасибо Великолукскому медицинскому колледжу в очередной раз. И второе спасибо тем мерам поддержки, которые есть у нас в регионе. Это важно. Это позволило нам реально достичь определенного успеха в укомплектовании», — подчеркнул руководитель ПОКБ.

Евгений Панферов также добавил, что оснащение пунктов полностью соответствует нормативной базе: «В отношении оборудования: ФАПы укомплектованы согласно приказу Министерства здравоохранения. Все модульные - новые. Туда вообще приятно приходить, потому что там есть все необходимое для оказания первичной помощи».