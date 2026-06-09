«Туда приятно приходить» — главврач областной больницы о сельских ФАПах на юге региона

Сельские медицинские подразделения Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы достигли почти 100% укомплектованности кадрами, а новые модульные фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым по стандарту Минздрава. Об этом рассказал главный врач областной больницы Евгений Панферов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам главврача, сельская местность, которую охватывает Великолукский филиал, расположена Великолукском и Куньинском муниципальных округах.
При этом укомплектованность ФАПов кадрами достигла почти 100%. За исключением двух, где один фельдшер работает на два пункта.
Евгений Панферов также добавил, что оснащение пунктов полностью соответствует нормативной базе: «В отношении оборудования: ФАПы укомплектованы согласно приказу Министерства здравоохранения. Все модульные - новые. Туда вообще приятно приходить, потому что там есть все необходимое для оказания первичной помощи».
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