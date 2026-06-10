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Тополиный пух опасен для домашних животных — глава движения «Дай лапу»

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Тополиный пух представляет опасность для домашних животных, поскольку в нем скапливается пыль и другие раздражители, способные вызвать у питомца проблемы со здоровьем. Об этом сообщила руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева.

«В период цветения тополей владельцы собак сталкиваются с симптомами, похожими на аллергию. Но сам по себе тополиный пух почти никогда не является аллергеном. Его главная опасность носит механический характер. Пух работает как губка, собирая пыльцу луговых трав, городскую пыль и споры плесени, он доставляет этот "набор" прямо на слизистые оболочки питомцев», - сказала Нуриева.

Она отметила, что, помимо переноса чужой пыльцы, в опавшем пухе часто прячутся сухие семена злаковых растений, которые могут впитаться в кожу лап и мигрировать глубоко в мягкие ткани, вызывая сильное воспаление. «Вдыхание пуха вызывает раздражение носоглотки и резкое чихание. Попадание волокон в глаза приводит к слезотечению и способно спровоцировать гнойный конъюнктивит, - предупреждает эксперт. - Пух быстро скатывается в плотные колтуны между пальцами лап, в паху и подмышках. Под ними нарушается вентиляция, что создает идеальную среду для развития болезненных мокнущих дерматитов. Пытаясь выгрызть налипшие комки из шерсти, собака проглатывает грязные волокна вместе с уличной пылью и бактериями. Это часто приводит к серьезным расстройствам желудочно-кишечного тракта».

Нуриева добавила, что кошки, которые сидят дома, тоже могут подвергнуться опасности, если в квартире открыты окна без москитных сеток.

«Из-за природной чистоплотности кошка обязательно слижет осевший на ее шерсть пух. Желудок кошки не переваривает тополиное волокно, оно скатывается в плотные комки, способные спровоцировать рвоту или опасную кишечную непроходимость», - пояснила она. 

По словам эксперта, во время прогулок следует выбирать маршруты вдали от цветущих тополей, пишет ТАСС. «После прогулки полноценно промывайте собаке лапы и живот проточной водой. Простого протирания влажным полотенцем недостаточно. Внимательно осматривайте межпальцевые пространства на наличие скатанного пуха и скрытых в нем семян. При покраснении или обильном слезотечении промывайте глаза питомца специальным ветеринарным лосьоном», - сказала Нуриева, добавив, что для защиты домашних кошек следует установить на окна сетки «антикошка» с мелкой ячейкой. 

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