Дома для размещения доброхотов хотят построить в Пушкинском заповеднике

Чтобы стать волонтером в Пушкинском заповеднике, нужно сначала найти жилье, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В будущем эту проблему планируют решить строительством помещений для размещения доброхотов.

«До недавнего времени можно было поставить палатку, готовить на костре, получать непривычное удовольствие, общаться в узком кругу у костра по вечерам. С недавнего времени это запрещено, сейчас требуются цивилизованные условия, поэтому в программе развития музея есть строительство на трех усадьбах трех специальных помещений, домов, где могли бы принимать наших доброхотов (или волонтеров, как их чаще зовут)», - рассказал гость студии.

Директор Пушкинского заповедника отметил, что работы на территории всегда много.