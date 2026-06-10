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Дома для размещения доброхотов хотят построить в Пушкинском заповеднике

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Чтобы стать волонтером в Пушкинском заповеднике, нужно сначала найти жилье, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В будущем эту проблему планируют решить строительством помещений для размещения доброхотов. 

«До недавнего времени можно было поставить палатку, готовить на костре, получать непривычное удовольствие, общаться в узком кругу у костра по вечерам. С недавнего времени это запрещено, сейчас требуются цивилизованные условия, поэтому в программе развития музея есть строительство на трех усадьбах трех специальных помещений, домов, где могли бы принимать наших доброхотов (или волонтеров, как их чаще зовут)», - рассказал гость студии. 

Директор Пушкинского заповедника отметил, что работы на территории всегда много.

«Работа в парке, в саду, в огороде не прекращается никогда. Сегодня огромное количество бумажек, которые не гниют и которые быстро начинают мозолить глаза, баночки, бутылочки - это все надо убирать каждый день», - пояснил Георгий Василевич. 
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Пресс-портреты

Василевич Георгий Николаевич

Василевич Георгий Николаевич

Директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

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