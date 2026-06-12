 
Общество

Наталья Федорова: День России — символ нашей национальной гордости и единства

0

Жителей Псковского муниципального округа с Днём России поздравила глава округа Наталья Федорова.

«Уважаемые жители Псковского муниципального округа! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников — Днём России! Этот день — символ нашей национальной гордости и единства. Россия — это государство с тысячелетней историей, страна великих свершений и выдающихся личностей. От древних княжеств до становления современной державы, наш народ всегда отличался стойкостью, мужеством и стремлением к справедливости. Наша история — это летопись борьбы за свободу, за право быть собой, за сохранение самобытности. Объявляя 2026 год Годом единства народов России, наш президент Владимир Путин таким образом напомнил всем нам главный завет наших предков – в единстве наша сила! В многообразии народов, культур, религий – в уважении друг к другу!» - поздравила Наталья Федорова.

Она пожелала жителям округа добра и крепкого здоровья.

«Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие. Пусть каждый день будет наполнен благополучием, радостью и успехом! А наша Родина – процветает и крепнет!» - заключила Наталья Федорова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026