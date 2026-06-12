Наталья Федорова: День России — символ нашей национальной гордости и единства

Жителей Псковского муниципального округа с Днём России поздравила глава округа Наталья Федорова.

«Уважаемые жители Псковского муниципального округа! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников — Днём России! Этот день — символ нашей национальной гордости и единства. Россия — это государство с тысячелетней историей, страна великих свершений и выдающихся личностей. От древних княжеств до становления современной державы, наш народ всегда отличался стойкостью, мужеством и стремлением к справедливости. Наша история — это летопись борьбы за свободу, за право быть собой, за сохранение самобытности. Объявляя 2026 год Годом единства народов России, наш президент Владимир Путин таким образом напомнил всем нам главный завет наших предков – в единстве наша сила! В многообразии народов, культур, религий – в уважении друг к другу!» - поздравила Наталья Федорова.