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Мемориальный комплекс защитникам Отечества открыли на псковском кладбище «Белый Мох» 

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Открытие мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» прошло в рамках визита полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В 2025 году, который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, начата работа по созданию мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище «Белый Мох» (официальное название - кладбище «Крестовское»). 

Концепция разработана скульптором Денисом Стритовичем, автором мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском округе
и мемориального комплекса в честь бойцов СВО на территории погоста Выбуты в Псковском округе. 

 

Скульптурная группа включает фигуру солдата (воина) высотой 2,5 м, элементы экипировки и вооружения (художественное литье из бронзы); художественные панно/пилоны, изготовленные методом художественного литья рельефов из алюминия по моделям.  

Концепция памятника и место его размещения согласованы с вдовами участников СВО и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона.

Монумент создан при непосредственном участии правительства Псковской области.

В открытии комплекса также приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, представители силовых структур, правоохранительных органов, Псковской епархии, военнослужащие, члены семей участников специальной военной операции, участники военно-патриотического общественного движения «Юнармия», члены военно-патриотического центра «Патриот», кадетский корпус, представители Комитета семей воинов Отечества. 

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