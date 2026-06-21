Дмитрий Белюков: Профессия медика - это не просто работа, а настоящее призвание

Профессия медика - это настоящее призвание. Такое мнение в своем поздравлении с Днем медицинского работника высказал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в соцсети «ВКонтакте».

«С Днём медицинского работника! Профессия медика — это не просто работа, а настоящее призвание. Это ежедневный выбор помогать людям, поддерживать, лечить и спасать. Пусть ваш труд будет достойно оценён, пациенты чаще радуют добрыми словами, а в жизни будет больше поводов для улыбок. Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия и исполнения всех намеченных планов. Спасибо за ваш бесценный труд!» - отметил Дмитрий Белюков.

Напомним, сегодня в России и ряде других стран отмечается День медицинского работника.