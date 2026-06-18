ЕГЭ по устной части иняза и информатике сдают псковские выпускники

ЕГЭ по устной части иностранных языков и информатике сдают псковские выпускники 18 июня.

Информатику сдает 14,7% школьников, английский язык - 9,2%. Немецкий язык в Псковской области выбрали шесть человек.

Самым непопулярным экзаменом стал французский язык. Его выбрали всего два ученика.

Экзамены по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам завершают основные дни основного периода ЕГЭ 2026 года. Данные экзамены проводятся в компьютерной форме 18 и 19 июня.

Экзамены проходят во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для их организации будет задействовано 4 033 пункта проведения экзаменов (ППЭ), более 150 тысяч организаторов и других работников ППЭ. Мониторинг хода ЕГЭ ведут более 12 тысяч общественных наблюдателей.

Экзамен по информатике сдают в РФ около 147 тысяч участников. Работа состоит из 27 заданий с краткими ответами и выполняется с помощью компьютера. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Каждому участнику предоставляется автоматизированное рабочее место без выхода в интернет с установленным специализированным программным обеспечением «Станция КЕГЭ», а также набором стандартного ПО: текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц и среды программирования на языках C#, C++, Pascal, Java, Python. Для снижения нагрузки на зрение участникам выдадут черновики. Минимальный балл по информатике - 40.

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируют сдавать в РФ более 83 тысяч человек. Экзамен проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Процедура автоматизирована: участники выполняют работу на компьютере с установленной станцией записи ответов и аудиогарнитурой. Продолжительность устной части по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет 17 минут, по китайскому - 14 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено на 30 минут. Минимальный балл по иностранному языку - 22, при этом письменная и устная части оцениваются в совокупности (письменный экзамен прошел 15 июня).

Во всех аудиториях, где проходят экзамены, ведется видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности, сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций, пишет ТАСС.