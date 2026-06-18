Обратить внимание на проблемы в работе Почты России призвал Петр Алексеенко

Стоит обратить внимание на проблемы в работе Почты России. Все чаще такие обращения и жалобы приходят в адрес депутатов, сказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко на сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Например, была попытка закрыть отделение на улице Стахановской в Пскове, пенсионерам предлагалось получать пенсию на Бастионной. Но туда не ходит транспорт, добраться пешком - это проблема. Впоследствии закрывать отделение не стали», - сказал Петр Алексеенко.

В Порхове почтальоны перестали носить пенсию на дом, продолжил депутат. Пенсионерам приходится часами стоять в очереди в единственном отделении в городе.

«Мы пониманием, что это федеральная структура, она работает в убыток, у них большая текучка кадров, 30% вакантных мест, износ отделений. Мы вынесли этот вопрос на парламентский час, но это теперь рассмотрят только в сентябре, в Госдуме тоже этим вопросом заинтересовались, но это тоже будет нескоро, а проблема есть сейчас, и ее надо решать», - заключил Петр Алексеенко.