Обратить внимание на проблемы в работе Почты России призвал Петр Алексеенко

Стоит обратить внимание на проблемы в работе Почты России. Все чаще такие обращения и жалобы приходят в адрес депутатов, сказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Псковской области Петр Алексеенко на сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В Порхове почтальоны перестали носить пенсию на дом, продолжил депутат. Пенсионерам приходится часами стоять в очереди в единственном отделении в городе.
«Мы пониманием, что это федеральная структура, она работает в убыток, у них большая текучка кадров, 30% вакантных мест, износ отделений. Мы вынесли этот вопрос на парламентский час, но это теперь рассмотрят только в сентябре, в Госдуме тоже этим вопросом заинтересовались, но это тоже будет нескоро, а проблема есть сейчас, и ее надо решать», - заключил Петр Алексеенко.
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