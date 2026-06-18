Армен Мнацаканян пожелал министрам больше работать с народом на местах

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области седьмого созыва от всех политических партий достойно отработали минувшие пять лет. Такое мнение высказал вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия») в рамках 56-й сессии. Парламентарий пожелал депутатам нового созыва сохранить хорошие человеческие отношения в региональном парламенте, а чиновникам - больше работать с населением Псковской области на местах.

«Я не буду говорить про итоги и КОИБы. Я подведу человеческий итог работы нашего Собрания за 5 лет. Начну со слов благодарности председателю Александру Котову за стабильность, которая царит в Собрании. Он четко нами управлял 5 лет. Честь и хвала ему. Я хотел бы обратиться к коллегам в других партиях. Я хочу сказать, что мы работали достойно, мы никогда не переходили на личности. Никто никого не унижал и не упрекал. Такую стабильность в человеческих отношениях хотелось бы сохранить и в будущих созывах. Хотел бы выразить благодарность правительству. Мы отработали много вопросов, много законопроектов. Это показало ту работу, которую мы изначально взяли на себя. Некоторые законы, может, были не очень удобные, но мы их принимали, потому что надо жить дальше. Хочу пожелать всем нашим министрам, чтобы побольше работали с народными избранниками на местах. Это мое пожелание. Я вынужден сказать, чтобы вы ездили в районы, когда губернатор туда поехал. Обращаюсь к однопартийцам. Хочу пожелать здоровья, спасибо за работу. Наша фракция отработала достойно, и мы все задачи выполнили на высшем уровне», - сказал Армен Мнацаканян.

56-я сессия планируется заключительной в VII созыве Собрания. В случае созыва внеочередной сессии во время депутатских каникул заседание можно будет провести в онлайн-формате, который Собрание начало применять впервые во времена пандемии коронавируса.