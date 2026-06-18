 
Общество

«Анализируй этно»: местные – понаехавшие

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Анализируй этно». 

Накануне народного праздника «РавноДействие», который начнётся 20 июня в полдень в Изборске на Плитоломе, ведущая программы «Анализируй этно» Ольга Миронович поговорит с его организаторами о феномене понаехавших.  

Гости студии – заводилы «Содружества изборских мастеров» Елена Макарова, Анна Тыквина и Борис Паутов. Эти люди занимаются тем, что изучают и берегут традиции древней печорской земли, возрождают ремёсла и народные праздники, тем самым придавая новый смысл деревенской жизни, которая деградирует по множеству причин. 

При этом Елена переехала в псковскую глубинку из Москвы, Анна – из Санкт-Петербурга и только Борис родился в Пскове, но тоже предпочёл городскому комфорту жизнь на хуторе. 

Как так получилось, что понаехавшие из больших городов вдруг стали амбассадорами традиционной культуры псковской деревни? Что у них общего с древними шумерами, Бодуэном де Куртенэ и обитателями дербентских магалов? И почему на праздниках, которые они устраивают, вы сможете наконец-то почувствовать себя не пассивным потребителем развлечений, а полноправным участником событий, исполненных глубокого философского смысла?

Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программа «Анализируй этно». Повтор в 18.28. 

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