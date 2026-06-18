Участники СВО получили право на бесплатных адвокатов в Псковской области

Дополнительную меру поддержки участников СВО в виде представления их интересов в судах адвокатами установили в Псковской области. На 56-й сессии Законодательного Собрания внесены изменения в региональное законодательство, регулирующее порядок оказания бесплатной юридической помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Новая мера распространяется и на членов семей участников специальной военной операции. Теперь они также имеют право на бесплатную юридическую помощь в виде представления их интересов в судах, если они выступают в качестве истцов или ответчиков.

Правовую поддержку участникам СВО и их родственникам будут оказывать государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона.

«Мы продолжаем демонстрировать четкую работу комитета и правительства. Поэтому рекомендуем принять данный законопроект», - сказал депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

Законопроект поддержан присутствующими депутатами в двух чтениях.