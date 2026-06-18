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Уравнять статус выпускников-отличников школ и колледжей предлагают парламентарии

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Псковские депутаты поддержали законодательную инициативу, которая предлагает уравнять в правах студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, и выпускников средних школ в части получения медалей «За особые успехи в учении», сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании Псковской области. 

Предлагаемые изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» направлены на поощрение студентов, освоивших программы среднего профессионального образования с высокими оценками, и на получение ими медалей «За особые успехи в учении» I и II степени.

В настоящее время такие медали вручаются только выпускникам школ, завершившим обучение с отличными оценками. Молодые люди, которые после окончания 9-го класса продолжили обучение в системе среднего профессионального образования, не имеют права на получение медалей, несмотря на высокие достижения в учёбе. Это создаёт неравные условия для студентов, которые также демонстрируют отличные результаты.

Отмечается, что законопроект соответствует целям национального проекта «Образование», а его принятие будет способствовать повышению интереса к среднему профессиональному образованию. 

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