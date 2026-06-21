 
Общество

Игорь Иванов: Труд медиков — сочетание профессионализма и человеческой заботы

0

Профессия медицинского работника требует не только высокой квалификации, но и огромного человеческого сердца, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, поздравляя медиков с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

«Вы стоите на страже здоровья и жизни людей, и именно к вам обращаются в самые трудные моменты», — отметил Игорь Иванов и указал на важность работы медицинских работников в профсоюзных санаториях региона, таких как «Хилово», «Череха» и «Голубые озера».

«Каждый день вы встречаете людей, которые приезжают за здоровьем и душевным покоем. Вы прилагаете все свои силы и знания, чтобы восстановить здоровье и вернуть радость движения», — добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов . Он поблагодарил за ежедневное милосердие, бессонные смены и верность клятве.

В завершение своего обращения Игорь Иванов пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, семейного тепла и благодарных пациентов, подчеркивая, что их труд действительно меняет жизни людей к лучшему.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026