Игорь Иванов: Труд медиков — сочетание профессионализма и человеческой заботы

Профессия медицинского работника требует не только высокой квалификации, но и огромного человеческого сердца, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, поздравляя медиков с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«Вы стоите на страже здоровья и жизни людей, и именно к вам обращаются в самые трудные моменты», — отметил Игорь Иванов и указал на важность работы медицинских работников в профсоюзных санаториях региона, таких как «Хилово», «Череха» и «Голубые озера».

«Каждый день вы встречаете людей, которые приезжают за здоровьем и душевным покоем. Вы прилагаете все свои силы и знания, чтобы восстановить здоровье и вернуть радость движения», — добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов . Он поблагодарил за ежедневное милосердие, бессонные смены и верность клятве.

В завершение своего обращения Игорь Иванов пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, семейного тепла и благодарных пациентов, подчеркивая, что их труд действительно меняет жизни людей к лучшему.