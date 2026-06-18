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Игорь Дитрих об исполнении бюджета ТФОМС: Увеличение значимое, но нужно работать дальше

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Необходимо продолжать работу над доступностью и качеством медицинской помощи в Псковской области, заявил вице-спикер Законодательного Собрания Игорь Дитрих («Единая Россия»), комментируя итоги прошедшей 18 июня сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Ежегодно на сессии мы рассматриваем вопрос об исполнении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования, что сделали и в этом году. Что можно сказать? Доходы составили почти 13 млрд рублей. Рост на 12%. Очень похвально, что рост доходов в основном связан с федеральной субвенцией, которая составила почти 98% от собственных доходов фонда. Увеличение значимое. И мы видим, что 98% этих денег потрачено на реализацию государственной программы бесплатного оказания медицинской помощи населению Псковской области. 50% израсходовано на лечение пациентов в стационарах, остальное в амбулаторных условиях. В прошлом году амбулаторных посещений было почти 2 млн. Несмотря на видимый рост доходов и расходов фонда для обеспечения медицинской помощи, надо честно сказать, что работать над доступностью, качеством и безопасностью медицинской помощи для населения Псковской области всё равно нужно и дальше», – сказал Игорь Дитрих.

Напомним, сегодня депутаты приняли отчет об исполнении бюджета территориального ФОМС с профицитом.

Доходы составили 12 млрд 715 млн рублей, расходная часть превысила 12 млрд 566 млн рублей. Профицит – 148,5 млн рублей.

Основная часть расходов территориального ФОМС (91,6%) была направлена на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи – медицинским учреждениям за фактически оказанную помощь было выделено 12 млрд 241,4 млн рублей.

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Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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