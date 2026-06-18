Парадоксы ЕГЭ-2026

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я отныне под стеклянным живу колпаком. От моего разлагающегося сознания запотевает стекло. Почему между мной и миром такая безмерная разница?»

Петер Хандке «Ложное движение»

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Поступают со всех концов нашей необъятной родины первые результаты ЕГЭ-2026. Результаты, прямо сказать, ошеломляющие. Сильно выросло число 100-балльников, значительно подрос и средний балл за экзамены.

Главный контролер ЕГЭ – Рособрнадзор – уже высказал удовлетворение, но сдержанное. Подозрительная реакция ведомства: вместо головокружения от успехов, свойственное современному чиновнику по поводу и без, реакция выглядит даже двусмысленной. То ли контролеры школьного образования что-то знают про ЕГЭ этого года такое, чего простым смертным знать необязательно, то ли оказались в состоянии посмотреть на шаг вперед и осознают, чем на самом деле грозят высокие баллы единого госэкзамена.

А дело в том, что аномально высокие результаты ЕГЭ — это как рекордный урожай картошки. На первый взгляд, все счастливы: чиновники рапортуют отчетами, графики устремляются ввысь, статистика сияет. Но любой человек, который хоть раз копал картошку, знает: сначала неплохо бы посмотреть, что именно выросло, и как это использовать, а уже потом открывать шампанское.

С нынешними результатами итоговых школьных испытаний возникает похожее ощущение.

Рособрнадзор сдержанно доволен. Выпускники, в массе своей, тоже – они-то опасались худшего. Оптимизм тут пока что льется через край. Родители, надо полагать, тоже счастливы – закончилась многомесячная каторга и нервотрепка, экзамен сдан, можно отставить валерьянку и выпить коньяку.

Казалось бы, что тут вообще обсуждать? Внешне выглядит так, что система работает, школьники умнеют, педагоги творят чудеса. Но возникает неудобный вопрос: а что мешало достигать подобных результатов в прошлые годы?

Неужто в 2026 году от Рождества Христова скоропостижно произошел выброс знаний и образовательный прорыв? Учителя и репетиторы стали лучше преподавать? Может быть, школота резко полюбила учебники? Или родители массово отказались от смартфонов и начали вечерами решать с детьми задачи по профильной математике?

Я был бы рад во всё это поверить, но для этого нет никаких оснований. Ничего не изменилось в лучшую сторону в этом учебном году – на 99% все, как и год назад. Что-то подсказывает, что причина выдающихся ЕГЭ-достижений куда прозаичнее.

В последние дни от родителей выпускников мне не раз приходилось слышать одну и ту же историю. Дети, учителя и репетиторы готовились к серьезным испытаниям, ориентируясь на опыт прошлых лет – так исторически заведено с этим ЕГЭ. А на экзамене многие обнаружили задания, которые показались им до ужаса простыми. Некоторые, по их словам, пугались, видя совершенно примитивные задачи и не веря, что такое возможно. Конечно, это не доказательство, хотя массовость подобных заявлений подталкивает к очевидному выводу.

А не снизился ли уровень сложности экзамена? Притом снизился не статистически, а критически.

Если это действительно так, то радоваться, как минимум, преждевременно. Давайте разберем ситуацию, безотносительно причины.

Во-первых, высокие баллы перестают быть конкурентным преимуществом. Если средний результат растет примерно у всех, то и проходной балл в вуз автоматически ползет вверх. Представьте, что вы сдали экзамен на «пятерку», но и все одноклассники тоже. При таком раскладе выпускник может показать отличный результат и все равно остаться за бортом желаемого вуза. Получается своеобразная инфляция знаний: цифры больше, ценность меньше.

Добавим сюда олимпиадников и льготников. Количество льготных категорий при поступлении в российские вузы стало настолько большим, что «обычным» отличникам всё сложнее попасть на бюджет. Чтобы не быть голословным, процитирую вчерашнее заявление сенатора Андрея Клишаса:

«Если ребенок не инвалид и не имеет специальных льгот, он уже может не попасть на бюджетное место. Количество льготных категорий у нас очень большое, и с этим, наверное, надо что-то делать».

Кстати, немаловажный нюанс. В случае равенства баллов по профильной дисциплине при поступлении в вуз, решающую роль сыграют баллы по другим, второстепенным для данной специальности предметам. Велика вероятность, что в ведущие технические вузы страны смогут поступить те, кто лучше сдал русский язык, а не математику. Вряд ли это хорошо.

Во-вторых, легкая победа создает ложное ощущение успешности, в этом смысле она редко бывает полезной. В спорте это давно известно. Можно победить слабого соперника и почувствовать себя чемпионом, а потом выйти на серьезный уровень и внезапно обнаружить неприятную разницу между уверенностью и реальностью. И обрести, в лучшем случае, «холодный душ», в худшем – депрессию и психологическую неустойчивость.

Но главная проблема даже не в этом.

За годы существования ЕГЭ он постепенно превратился из инструмента оценки знаний в самостоятельную жизненную цель. Не средство, а смысл. Не этап, а культ и материальная ценность.

Выпускник сегодня зачастую живет в режиме подготовки к экзамену несколько лет подряд. Школьные учителя, репетиторы, пробники, консультации, курсы, разбор типовых заданий, снова пробники, решение заданий прошлых лет… Все образование начинает вращаться вокруг одной даты в календаре.

Понятно почему. Хороший балл действительно открывает двери. Он не гарантирует успешную карьеру, не обещает счастья и богатства, но позволяет получить входной билет на лучшие места в личном жизненном стартапе.

Так, может, и хорошо? Чего же еще желать?

Проблема в том, что сам процесс подготовки подменяет образование.

По большому счету, ЕГЭ — это система дрессировки. Слово для хомо сапиенса неприятное, но точное. Человека учат логически или интуитивно распознавать типовые ситуации и выбирать правильный вариант решения в рамках заранее известного алгоритма.

Для экзамена это прекрасно.

Для жизни — непрактично и опасно.

Потому что взрослая жизнь крайне редко предлагает готовые варианты ответов, один из которых обязательно правильный, и эти варианты вы сто раз прорешали за последний год. Да-да, я сам был 2 года экспертом на ЕГЭ и в курсе, что он давно не состоит из примитивных тестов с простановкой галочки в квадраты. Но всё равно подготовка к единому госэкзамену – это бесконечное натаскивание на единственно верное решение задачи.

Настоящие проблемы обычно выглядят иначе. Неполные данные. Противоречивые обстоятельства. Отсутствие готовых инструкций. Необходимость самостоятельно сформулировать вопрос, не говоря уже об ответе.

Единый госэкзамен к этому не готовит. Наверное, у него нет такой цели. Но разве выпускные школьные испытания не должны свидетельствовать о том, что человек входит во взрослую жизнь подготовленным к реальным обстоятельствам?

Есть еще один любопытный эффект.

ЕГЭ воспроизводит особый тип выпускника — я его называю «Плохой энциклопедист». Человека, который великолепно знает отдельные темы и при этом удивительно, прямо-таки по-детски беспомощен во многих других вопросах. Наверное, каждый сталкивался с подобными примерами. Молодой человек способен часами рассказывать о сложнейших исторических процессах, прекрасно ориентируется в структуре клетки или решает интегральные уравнения. Но стоит немного выйти за пределы его экзаменационного коридора — и знания буквально обрываются.

Получается странный парадокс. Выпускник может набрать очень высокий балл по предмету и одновременно иметь весьма поверхностное представление о нем как о целостной системе знаний. А ведь в реальной жизни именно системность обычно оказывается важнее эпизодических достижений и ключом к успешности.

Еще одна особенность ЕГЭ заключается в том, что он фактически заставляет делать ставку на два-три предмета. Остальные дисциплины постепенно отходят на второй план и существуют в формате остаточного знания. Их изучают ровно настолько, насколько необходимо, чтобы не получить неприятностей. В результате школа, которая когда-то давала вполне широкий кругозор и серьезную базовую подготовку, превратилась в узкопрофильные подготовительные курсы к конкретному набору экзаменов.

Тут возникает самый неприятный вопрос. Не произошла ли подмена смыслов?

Главное достоинство ЕГЭ действительно трудно отрицать. Он дал талантливым детям из регионов возможность конкурировать со столичными выпускниками на равных образовательных условиях. Это серьезное достижение.

Но есть один нюанс, который редко попадает в бравурные отчеты.

Даже если выпускник получил заветные сто баллов, ему еще нужно на что-то жить и учиться в Москве или Петербурге. И если семья не может позволить себе такие расходы, то красивые разговоры о равных возможностях начинают выглядеть как насмешка над здравым смыслом. Формально дверь открыта. Фактически далеко не каждый способен в нее войти.

Поэтому, когда мы видим очередной мировой рекорд по результатам ЕГЭ, радоваться следует без фанатизма. Высокие баллы сами по себе ничего не гарантируют. Они не делают человека качественно образованным. Не учат мыслить. Не формируют способность принимать правильные решения в условиях неопределенности или многозадачности.

А ведь сегодняшние «выпускники ЕГЭ» (не люблю слово «жертвы») со временем будут управлять предприятиями, создавать технологии, разрабатывать законы и решать задачи, для которых не существует готовых вариантов ответа. Будет довольно грустно, если однажды выяснится, что целое поколение блестяще научилось жить по алгоритму, но оказалось не готово к ситуации, когда готового алгоритма нет.

Жизнь, повторюсь, в отличие от ЕГЭ, любит задавать вопросы без заранее проработанных вариантов. И очень часто заставляет искать черную кошку в темной комнате.

Особенно, когда никакой кошки там никогда и не было.

Константин Калиниченко