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Аэронавт из Калуги подарил великолукской библиотеке пилотку

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Встреча с командой воздухоплавателей из Калуги состоялась в Великолукской центральной библиотеке-филиале №2. Библиотека получила в подарок пилотку от аэронавта Артёма Бондаренко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Великолукская центральная библиотека

Артём Бондаренко подчеркнул важность этого подарка, отметив, что пилотка стала его верным спутником за многие годы полетов.

«Пусть она приносит удачу», — заявил он, передавая экспонат библиотеке. Теперь этот символ свободы и смелости занимает почётное место в фойе учреждения в экспозиции, посвящённой воздухоплаванию.

Библиотека приглашает всех желающих посетить новую выставку и вдохновиться историей воздухоплавания.

В Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».   

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