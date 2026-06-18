 
Общество

Борис Елкин: Давайте беречь красоту Пскова

0

Продолжается активная работа коммунальных служб по поддержанию чистоты и порядка в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин отметил, что коммунальные службы ежедневно косят траву, подметают улицы и тротуары, убирают случайный мусор, проводят ямочный ремонт и обновляют дорожные знаки. Он подчеркнул, что специалисты работают над благоустройством остановок и другими важными задачами.

«Чистота и порядок на улицах Пскова — это результат неустанного труда наших специалистов. Каждый день они делают город комфортнее и безопаснее, не снижая темпа», — заявил глава города.
 

Он также обратил внимание на то, что красота Пскова зависит от каждого его жителя. «Давайте беречь его красоту, мусор кидать в урну, а улыбки дарить прохожим», — призвал градоначальник. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026