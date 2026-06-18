Борис Елкин: Давайте беречь красоту Пскова

Продолжается активная работа коммунальных служб по поддержанию чистоты и порядка в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин отметил, что коммунальные службы ежедневно косят траву, подметают улицы и тротуары, убирают случайный мусор, проводят ямочный ремонт и обновляют дорожные знаки. Он подчеркнул, что специалисты работают над благоустройством остановок и другими важными задачами.

«Чистота и порядок на улицах Пскова — это результат неустанного труда наших специалистов. Каждый день они делают город комфортнее и безопаснее, не снижая темпа», — заявил глава города.

Он также обратил внимание на то, что красота Пскова зависит от каждого его жителя. «Давайте беречь его красоту, мусор кидать в урну, а улыбки дарить прохожим», — призвал градоначальник.