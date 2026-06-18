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Школа материнства прошла в Псковской областной клинической больнице

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Школа материнства, где будущие и молодые мамы получили важные знания о грудном вскармливании и родах, прошла в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

На встрече врач-педиатр София Худякова рассказала о пользе грудного молока и правильном прикладывании к груди. Она отметила, что «каждая мама должна знать признаки хорошего питания у ребенка и распространенные трудности, такие как болезненное сцеживание и снижение лактации». Врач также предложила практические рекомендации по выбору удобной позы для кормления и налаживанию режима в первые дни жизни малыша.

Врач-акушер-гинеколог Надежда Баринова объяснила, как проходят роды. «Естественные роды и кесарево сечение имеют свои особенности, а методы обезболивания помогают сделать процесс менее болезненным», - уточнила она. 

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