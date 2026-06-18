Носушка Ванилька готовится стать мамой в псковском подворье «Птичий дворик»

В псковском подворье «Птичий дворик» мальчики-носушки Лукаса и Лаки переехали в новый уличный вольер, что позволило девочке Ванильке спокойно готовиться к материнству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители подворья.

Фото здесь и далее: подворье «Птичий дворик»

По информации сотрудников подворья, Лукаса и Лаки переселили на свежий воздух после почти месяца пребывания в зимнем помещении. Это решение приняли, чтобы Ванилька могла готовиться к родам в отдельном вольере. «Теперь мальчики счастливы, они лазают, исследуют и наслаждаются свежим воздухом», — отметили сотрудники.

Ванилька, по их словам, ведет себя капризно и не проявляет интереса к еде, но активно готовится к появлению потомства. «Мы ожидаем, что роды произойдут через пару недель», — уточнили представители подворья.

Подворье «Птичий дворик» открыто ежедневно с 10.00 до 19.00. «Приезжайте в гости обязательно, мальчики уже на улице и очень ждут, когда вы их увидите и угостите любимыми вкусняшками», - приглашают в «Птичьем дворике».