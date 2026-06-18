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Студент ПсковГУ победил на всероссийском конкурсе с видеороликом о единстве

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Студент Псковского государственного университета Даниил Пилипенко занял первое место в номинации «Лучшая видеоработа» всероссийского конкурса «Россия, устремлённая в будущее» с видеороликом «В единстве наша сила». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото: ПсковГУ

Работа Даниила Пилипенко, посвященная межнациональному единству и патриотизму, была признана лучшей среди участников Северо-Западного федерального округа. «В своем видео я хотел показать, что наша страна сильна именно разнообразием культур, которые живут в согласии и взаимопомощи. Очень рад, что жюри оценило этот посыл», — отметил победитель.

Даниил Пилипенко уже имеет опыт успешного участия в этом конкурсе: в прошлом году он стал лучшим с работой «Эхо войны». Он представил Псковскую область на окружном уровне, пройдя региональный этап.

Конкурс «Россия, устремлённая в будущее» проходит с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В этом году он был приурочен к Году единства народов России. 

«Поздравляем Даниила и желаем новых творческих успехов! ПсковГУ гордится своими талантами», - отметили в учебном заведении.
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