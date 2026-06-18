Восемь деклараций на зерно в Псковской области признали недействительными

С 1 мая по 17 июня на территории Псковской области в ходе мониторинга деклараций, размещенных на официальном сайте Росаккредитации, и анализа данных в ФГИС «Зерно» государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили 71 декларацию о соответствии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

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Всего сотрудники проконтролировали 298,3 тысячи тонн зерна и выявили 70 тысяч тонн некачественной зерновой продукции.

По результатам проверки информации, указанной в декларациях о соответствии и СДИЗ, специалисты ведомства выявили 11 нарушений обязательных требований.

Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: непроведение исследований, предусмотренных требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», в том числе в части содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов в зерне, нарушения правил оформления декларации о соответствии и формирование СДИЗ с нарушением целевого использования зерна.

По данным фактам хозяйствующим субъектам управление Россельхознадзора объявило 11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, приняло восемь решений о признании восьми деклараций о соответствии недействительными.