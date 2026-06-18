 
Общество

Восемь деклараций на зерно в Псковской области признали недействительными

0

С 1 мая по 17 июня на территории Псковской области в ходе мониторинга деклараций, размещенных на официальном сайте Росаккредитации, и анализа данных в ФГИС «Зерно» государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили 71 декларацию о соответствии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Изображение создано ИИ

Всего сотрудники проконтролировали 298,3 тысячи тонн зерна и выявили 70 тысяч тонн некачественной зерновой продукции. 

По результатам проверки информации, указанной в декларациях о соответствии и СДИЗ, специалисты ведомства выявили 11 нарушений обязательных требований. 

Наиболее часто выявляемыми нарушениями стали: непроведение исследований, предусмотренных требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», в том числе в части содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов в зерне, нарушения правил оформления декларации о соответствии и формирование СДИЗ с нарушением целевого использования зерна.

По данным фактам хозяйствующим субъектам управление Россельхознадзора объявило 11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, приняло восемь решений о признании восьми деклараций о соответствии недействительными.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026