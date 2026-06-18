Старое покрытие сняли на мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе

Работы по благоустройству, на которые из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено около восьми миллионов рублей, начались на воинском мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе. В настоящее время ведутся подготовительные работы, сообщила глава муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На данный момент работ подрядчик уже убрал старое покрытие дорожек в асфальте и плитке. Проект благоустройства мемориала состоит из двух этапов. В этом году предстоит выполнить земляные работы, благоустройство, реставрацию надгробных плит, установку звезды под Вечный огонь, установку памятного знака «Жертвам фашизма» и устройство пешеходных дорожек.

На сегодняшний день на мемориале покоятся 3540 солдат Великой Отечественной войны. Из них около трех тысяч погибли на подступах к Пскову в ходе штурма линии обороны «Пантера» в 1944 году и были здесь погребены.

Ежегодно на территории мемориала проводятся захоронения останков солдат, найденных поисковиками на территории Псковской области. В настоящее время известны имена 61-го защитника Отечества. Среди них – Герой Советского Союза, сержант Илья Коровин, повторивший подвиг Александра Матросова вблизи Жидилова Бора и упокоенный в Ершово. Обелиск в его честь на мемориале был установлен в 2000 году.

Сам мемориал открыт в 1999 году, в 2009 году в память обо всех защитниках Отечества здесь установлена часовня во имя святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. В 2023 году здесь же были перезахоронены останки 188 мирных жителей – жертв фашистского геноцида.