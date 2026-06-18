 
Общество

Старое покрытие сняли на мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе

0

Работы по благоустройству, на которые из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено около восьми миллионов рублей, начались на воинском мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе. В настоящее время ведутся подготовительные работы, сообщила глава муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На данный момент работ подрядчик уже убрал старое покрытие дорожек в асфальте и плитке. Проект благоустройства мемориала состоит из двух этапов. В этом году предстоит выполнить земляные работы, благоустройство, реставрацию надгробных плит, установку звезды под Вечный огонь, установку памятного знака «Жертвам фашизма» и устройство пешеходных дорожек.

На сегодняшний день на мемориале покоятся 3540 солдат Великой Отечественной войны. Из них около трех тысяч погибли на подступах к Пскову в ходе штурма линии обороны «Пантера» в 1944 году и были здесь погребены.

Ежегодно на территории мемориала проводятся захоронения останков солдат, найденных поисковиками на территории Псковской области. В настоящее время известны имена 61-го защитника Отечества. Среди них – Герой Советского Союза, сержант Илья Коровин, повторивший подвиг Александра Матросова вблизи Жидилова Бора и упокоенный в Ершово. Обелиск в его честь на мемориале был установлен в 2000 году.

Сам мемориал открыт в 1999 году, в 2009 году в память обо всех защитниках Отечества здесь установлена часовня во имя святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского. В 2023 году здесь же были перезахоронены останки 188 мирных жителей – жертв фашистского геноцида.

 
«Концепция благоустройства разработана таким образом, чтобы не менять облик этого святого места кардинально, но обновить и придать территории надлежащий вид. Она учитывает все вышеперечисленные и ныне существующие доминанты. Благоустройство обеспечивается финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов в размере около восьми миллионов рублей», — комментирует Наталья Федорова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026