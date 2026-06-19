Дмитрий Быстров: «Кампотекс» – это гордость Острова

Коллектив фабрики «Кампотекс» поздравил с профессиональным праздником – Днем работников текстильной и легкой промышленности – глава Островского округа Дмитрий Быстров. Об этом он сообщил в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

«"Кампотекс" - это гордость Острова, сотрудники предприятия выполняют заказы на пошив самых разных изделий высочайшего качества. Генерального директора Веру Константиновну Григорьеву и ее замечательных сотрудников поблагодарил за добросовестный труд, профессионализм и гражданскую позицию: коллектив предприятия активно помогает участникам специальной военной операции, делает всё, чтобы ребята чувствовали нашу поддержку!» - пишет Дмитрий Быстров.

«Кампотекс» - пример социально ответственного предприятия, с которым у муниципальных властей сложились многолетние конструктивные взаимоотношения, продолжил глава муниципалитета.

«С большим удовольствием вручил сотрудникам благодарности администрации Островского муниципального округа. Пожелал доброго здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия, мира и успехов!» - заключил Дмитрий Быстров.