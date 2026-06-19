Десантирование грузов с высоты 600 метров отрабатывают под Псковом

На площадке приземления Кислово под Псковом отрабатывается десантирование грузов.

Фотографии: ГТРК «Псков»

Груз проводят с высоты 600 метров из военно-транспортных самолетов Ил-76 на специальной парашютной платформе. Главная сложность такой операции заключается в том, что парашютная система должна раскрыться максимально быстро для обеспечения безопасного приземления тяжелого груза с малой высоты. Для этого применяется многокупольная парашютная система.



Подобное десантирование применяется для доставки тяжелых грузов с ювелирной точностью в условиях передовой, минимизируя время нахождения объекта в воздухе, пишет ГТРК «Псков».