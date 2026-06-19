Медиков чествуют сегодня в псковском Доме молодежи

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника, который отметят в воскресенье, проходит в Доме молодежи в Пскове сегодня, 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Я имею честь, большое удовольствие приветствовать вас сегодня от имени нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Он сегодня находится в командировке в Москве, но я думаю, что вы это сами знаете, чувствуете его отношение к отрасли, как к важнейшему приоритету, что помогает нам решать самые сложные задачи здравоохранения нашего региона. Понимание значимости врачебной профессии, работы всех наших медицинских организаций ничуть не преувеличивается, от вас, дорогие, зависит настроение и благополучие наших людей», - сказала Вера Емельянова.

Далее она вручила медицинским работникам медали «За наставничество в здравоохранении».

После слово передали заместителю председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорю Дитриху.

«Уважаемые коллеги, все вы хорошие знакомые, а многие из вас – добрые друзья! От имени каждого депутата Законодательного Собрания Псковской области мне удостоилась честь сердечно поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника. Каждый из вас, а также из тех, кто в зале не присутствует, это душа больницы, душа Псковской области, добрые глаза, золотые руки, профессионализм, самопожертвование и служение. Низкий вам поклон от наших жителей! И, конечно же, вам тоже надо и здоровье, и счастье, и любовь в семье, и оценка обществом ваших дел, которым вы служите днем и ночью. Многие из вас воспитывают детей, и самый большой процент в профессии медиков, когда дети становятся тоже медицинскими работниками. С праздником вас!» - сказал Игорь Дитрих, отметив важность преемственности поколений в медицинском деле.

Он наградил медиков почетными грамотами и благодарностями Законодательного Собрания Псковской области.

Затем для выступления пригласили министра здравоохранения Псковской области Марину Гаращенко.

«Наша отрасль складывается из вас, наши дорогие, уважаемые медицинские работники. Это медицинские сестры, фельдшера, врачи и руководители медицинских организаций. Сухие цифры - это сухие цифры, но за этими сухими цифрами стоит наша с вами большая, кропотливая работа, которая складывается усилиями каждого из нас. Мы все звенья большой цепи системы здравоохранения Российской Федерации. Коллеги, будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя, трудитесь на благо здравоохранения. Сегодня выступают ребята колледжей, медицинские работники. Наша профессия не только в сердце, она в душе. Получая ее, ты остаешься в этой профессии на всю свою жизнь», - отметила Марина Гаращенко.

Из ее рук медицинские работники получили почетные грамоты министерства здравоохранения Псковской области.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).

Этот профессиональный праздник официально установлен указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в ряде стран постсоветского пространства и сегодня.