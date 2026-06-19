Медиков чествуют сегодня в псковском Доме молодежи

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника, который отметят в воскресенье, проходит в Доме молодежи в Пскове сегодня, 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Андрей Николаев / ПЛН
С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Далее она вручила медицинским работникам медали «За наставничество в здравоохранении».
После слово передали заместителю председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорю Дитриху.
Он наградил медиков почетными грамотами и благодарностями Законодательного Собрания Псковской области.
Затем для выступления пригласили министра здравоохранения Псковской области Марину Гаращенко.
«Наша отрасль складывается из вас, наши дорогие, уважаемые медицинские работники. Это медицинские сестры, фельдшера, врачи и руководители медицинских организаций. Сухие цифры - это сухие цифры, но за этими сухими цифрами стоит наша с вами большая, кропотливая работа, которая складывается усилиями каждого из нас. Мы все звенья большой цепи системы здравоохранения Российской Федерации. Коллеги, будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя, трудитесь на благо здравоохранения. Сегодня выступают ребята колледжей, медицинские работники. Наша профессия не только в сердце, она в душе. Получая ее, ты остаешься в этой профессии на всю свою жизнь», - отметила Марина Гаращенко.
Из ее рук медицинские работники получили почетные грамоты министерства здравоохранения Псковской области.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).
Этот профессиональный праздник официально установлен указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в ряде стран постсоветского пространства и сегодня.
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