День медицинского работника отмечают сегодня

Каждый год в третье воскресенье июня в России чествуют людей, от которых зависят здоровье и жизнь миллионов пациентов.

День медицинского работника — профессиональный праздник сотрудников здравоохранения, который в 2026 году отмечают 21 июня. Эта дата ежегодно приходится на третье воскресенье июня и объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и других специалистов, от работы которых зависят здоровье и жизнь людей.

Праздник служит поводом выразить благодарность тем, кто ежедневно помогает пациентам, развивает медицинскую науку и обеспечивает работу системы здравоохранения. В России День медика остается одной из наиболее известных профессиональных дат федерального уровня.

В Указе Президиума «О праздничных и памятных днях» праздник закрепили за третье воскресенье июня, что позволило проводить торжественные мероприятия в нерабочий день. После распада Советского Союза эта дата осталась в праздничном календаре России и некоторых других стран.

День медицинского работника касается не только врачей. Его отмечают все специалисты, которые участвуют в сохранении здоровья людей и обеспечении работы системы здравоохранения. Поздравления принимают сотрудники лечебных учреждений, станций скорой помощи, лабораторий, научных центров и других организаций здравоохранения. Праздник объединяет как опытных специалистов, так и молодых сотрудников отрасли, подчеркивая важность труда каждого участника лечебного процесса, пишет «РИА Новости».