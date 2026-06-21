Псковские кинологи отмечают свой профессиональный праздник сегодня

День кинолога отмечается в России 21 июня. Кинологический отдел Псковской таможни ведёт свою историю с 2005 года. Сегодня 28 специалистов-кинологов с четвероногими напарниками несут свою службу на всей территории Псковской области на границе со странами Евросоюза. В течение рабочей смены таможенники со служебными собаками осматривают грузовые и легковые транспортные средства, а также багаж физических лиц, пересекающих границу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Фотографии: пресс-служба Псковской таможни

«Все служебные собаки в Псковской таможне домашнего содержания и живут вместе со своими напарниками. Для поддержания рабочих качеств собак кинологи постоянно проводят тренировочные занятия по поиску запрещенных веществ», – рассказал начальник кинологического отдела Псковской таможни Сергей Баланчук.

Для службы используются собаки разных пород с подходящими рабочими качествами, дружелюбным и покладистым характером. Как правило – это лабрадоры, овчарки, спаниели. На службу поступают собаки в возрасте от 9 месяцев до 2,5 лет. В 8-10 лет они уходят на «пенсию». Однако, в некоторых случаях, они могут остаться в таможне еще на один-два года, если подтвердят свою квалификацию. Вновь принятые служебные собаки вместе со специалистами-кинологами проходят обучение в учебных центрах ФТС России.

«Кинолог – это призвание. Им может быть только человек, который искренне любит собак и свою профессию. Он понимает все тонкости характера, безграничную преданность и уникальные особенности служебной собаки. Одним из основных принципов нашей работы является доверие к своему четвероногому напарнику, умение вовремя заметить особенности поведения животного и правильно оценить их. Именно такие кинологи составляют главную ценность нашего подразделения», – отметил Сергей Баланчук.



За три года в результате таможенного контроля с применением служебных собак на постах Псковской таможни обнаружено более 1 тонны наркотических средств, более 90 миллионов рублей (в эквиваленте), более 300 килограммов табака и 120 тысяч блоков сигарет.