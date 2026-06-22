Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 24 единицы оружия

С 15 по 21 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено шесть административных правонарушений, изъято 24 единицы оружия и 79 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.