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«Гайд-парк»: Депутат Заксобрания Псковской области Ирина Толмачева об итогах работы в VII созыве

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

В гостях у ведущей Любови Кузнецовой - депутат Законодательного Собрания Псковской области по единому избирательному округу, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Ирина Толмачева («Единая Россия»).

18 июня состоялась финальная сессия VII созыва. Гостья студии выскажет мнение по поводу итогов его работы. Какими вехами была отмечена работа этого созыва регионального парламента? Какой была атмосфера в Собрании? С какими вопросами к Ирине Толмачевой в основном обращались избиратели? Как проходит текущий год с точки зрения развития агропромышленного комплекса? 

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Пресс-портреты

Толмачева Ирина Геннадьевна

Толмачева Ирина Геннадьевна

Депутат Псковского областного Собрания.

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