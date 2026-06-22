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В России объявлена минута молчания

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Минута молчания, как дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, объявлена в России в День памяти и скорби. По всей стране люди прерывают свои дела на 60 секунд, чтобы вспомнить тех, кто погиб в 1941-1945 годы. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась тяжёлая, кровопролитная Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.

В России и ряде других стран постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней, чтут ветеранов. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, минутой молчания, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Радио ПЛН FM (102.6) также присоединилось к всероссийской акции «Минута молчания».

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