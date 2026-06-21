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Показательные выступления кинологов с собаками провели в Великих Луках

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В преддверии Дня образования кинологических подразделений МВД России на территории Великолукской крепости прошло показательное выступление кинологов со служебными собаками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие организовало ОМВД России по городу Великие Луки в сотрудничестве с местным краеведческим музеем.

Открывая встречу, представитель руководства ОМВД России по городу Великие Луки поздравил с праздником кинологов и всех сотрудников, непосредственно занимающихся подготовкой и работой с четвероногими помощниками. Он поблагодарил их за преданность делу, профессионализм и за ту неоценимую роль, которую играют кинологи в обеспечении общественной безопасности. Выступающий пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.

Затем горожане стали свидетелями увлекательных показательных выступлений, в ходе которых специалисты продемонстрировали элементы своей профессиональной работы со служебными собаками. Одной из ключевых задач стал поиск спрятанных предметов.

Подобные навыки позволяют оперативно находить наркотические средства, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. 

«Не обошлось и без элементов задержания правонарушителей. Команда кинологов совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки представила сцену задержания злоумышленников, которая убедительно показала, насколько важно организовать четкое взаимодействие различных полицейских подразделений для достижения общей цели – обеспечения безопасности граждан. Собравшиеся зрители, включая детей и взрослых, смогли на этом представлении увидеть не только специфику кинологической службы, но и почувствовать атмосферу командной работы, доверия и взаимопонимания, которая сложилась между кинологами и их питомцами», - отметили в УМВД.

Напомним, что в России история работы полицейских с собаками началась в 1909 году, когда в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие питомника полицейских сыскных собак. Он и стал первым кинологическим подразделением МВД России.

За прошедшее время полицейская кинологическая служба развивалась и преобразовывалась. Специалисты-кинологи со своими четвероногими помощниками являются незаменимыми участниками раскрытия преступлений. По всей стране кинологические расчеты успешно задерживают преступников, участвуют в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий, находят запрещенные вещества, охраняют и конвоируют задержанных. И сегодня их роль в противодействии преступным проявлениям трудно переоценить

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