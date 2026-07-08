«Любовь нужна всем»: в Пскове наградили медалями супругов, проживших вместе от 25 до 50 лет

Церемония вручения медалей семьям, прожившим в браке от 25 до 50 лет, прошла сегодня в Городском культурном центре Пскова. Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, а также региональному празднику — Дню многодетной семьи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Открывая мероприятие, министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила пары с праздником от имени министерства.
С приветственным словом также выступил глава города Пскова Борис Елкин: «На протяжении долгого времени вы доказывали свою верность и вместе преодолевали трудности. Это хороший пример для нашего подрастающего поколения — как можно проносить свою любовь через такие продолжительные периоды. Хочется пожелать, чтобы они длились еще дольше и чтобы родные это ценили. Удачи, желаю передавать свой богатый опыт семейной жизни и любви, потому что любовь всем людям нужна».
После слов благодарности состоялось торжественное вручение медалей «50 лет совместной жизни». В список юбиляров вошли 26 пар:
- Петр и Любовь Красиковы (дата регистрации брака – 06.11.1974);
- Леонид и Наталья Чеботаревы (21.02.1976);
- Сергей и Татьяна Елисеевы (05.03.1976);
- Федор и Ольга Демидчук (24.03.1976);
- Виктор и Елена Васильевы (03.04.1976);
- Александр и Людмила Кабановы (06.04.1976 );
- Сергей и Галина Денисенко (10.04.1976);
- Сергей и Татьяна Яблоковы (17.04.1976);
- Иван и Антонина Прусаковы (24.04.1976);
- Анатолий и Елена Горшковы (24.04.1976);
- Дмитрий и Нина Мальцевы (30.04.1976);
- Владимир и Ольга Ващилины (30.04.1976);
- Виктор и Татьяна Малинины (30.04.1976);
- Александр и Елена Онищук (01.05.1976);
- Александр и Людмила Петрищевы (07.05.1976);
- Александр и Татьяна Федоровы (07.05.1976);
- Андрей и Людмила Березовые (07.05.1976);
- Валерий и Татьяна Ермаковы (15.05.1976);
- Александр и Галина Римша (22.05.1976);
- Александр и Елена Вересовы (04.06.1976);
- Сергей и Наталья Деревянко (05.06.1976);
- Александр и Вера Капшаевы (19.06.1976);
- Геннадий и Светлана Петровы (19.06.1976);
- Евгений и Наталья Шевченко (03.07.1976);
- Владимир и Татьяна Кучмук (09.07.1976);
- Виктор и Галина Петровы (10.07.1976).
Медаль «За любовь и верность» вручили 14 семейным парам, проживших в браке 25-49 лет. В список вошли:
- Андрей и Наталья Федоровы (в браке 40 лет);
- Дмитрий и Елена Инякины (в браке 26 лет) ;
- Анатолий и Галина Баевы (в браке 61 год);
- Станислав и Маргарита Полторацкие (в браке 66 лет);
- Леонид и Наталья Чеботаревы (50 лет в браке);
- Александр и Валентина Рыжовы (в браке 58 лет);
- Сергей и Татьяна Матвеевы (в браке 30 лет);
- Николай и Марина Матвиенко (в браке 36 лет);
- Евгений и Тамара Пасины (в браке 45 лет);
- Игорь Плохов и Белла Коваленко (в браке 45 лет);
- Олег и Наталья Воробьевы (в браке 36 лет);
- Дмитрий и Татьяна Григорьевы (в браке 37 лет);
- Валерий и Вита Антоновы (в браке 36 лет);
- Дмитрий Зайцев и Ольга Зайцева-Шулеко (33 года в браке).