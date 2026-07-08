«Любовь нужна всем»: в Пскове наградили медалями супругов, проживших вместе от 25 до 50 лет

Церемония вручения медалей семьям, прожившим в браке от 25 до 50 лет, прошла сегодня в Городском культурном центре Пскова. Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, а также региональному празднику — Дню многодетной семьи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Открывая мероприятие, министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила пары с праздником от имени министерства.

С приветственным словом также выступил глава города Пскова Борис Елкин: «На протяжении долгого времени вы доказывали свою верность и вместе преодолевали трудности. Это хороший пример для нашего подрастающего поколения — как можно проносить свою любовь через такие продолжительные периоды. Хочется пожелать, чтобы они длились еще дольше и чтобы родные это ценили. Удачи, желаю передавать свой богатый опыт семейной жизни и любви, потому что любовь всем людям нужна».

После слов благодарности состоялось торжественное вручение медалей «50 лет совместной жизни». В список юбиляров вошли 26 пар:

Петр и Любовь Красиковы (дата регистрации брака – 06.11.1974); Леонид и Наталья Чеботаревы (21.02.1976); Сергей и Татьяна Елисеевы (05.03.1976); Федор и Ольга Демидчук (24.03.1976); Виктор и Елена Васильевы (03.04.1976); Александр и Людмила Кабановы (06.04.1976 ); Сергей и Галина Денисенко (10.04.1976); Сергей и Татьяна Яблоковы (17.04.1976); Иван и Антонина Прусаковы (24.04.1976); Анатолий и Елена Горшковы (24.04.1976); Дмитрий и Нина Мальцевы (30.04.1976); Владимир и Ольга Ващилины (30.04.1976); Виктор и Татьяна Малинины (30.04.1976); Александр и Елена Онищук (01.05.1976); Александр и Людмила Петрищевы (07.05.1976); Александр и Татьяна Федоровы (07.05.1976); Андрей и Людмила Березовые (07.05.1976); Валерий и Татьяна Ермаковы (15.05.1976); Александр и Галина Римша (22.05.1976); Александр и Елена Вересовы (04.06.1976); Сергей и Наталья Деревянко (05.06.1976); Александр и Вера Капшаевы (19.06.1976); Геннадий и Светлана Петровы (19.06.1976); Евгений и Наталья Шевченко (03.07.1976); Владимир и Татьяна Кучмук (09.07.1976); Виктор и Галина Петровы (10.07.1976).

«Вы представляете, какие вы счастливые? 50 или 25 лет — это тот период, когда вы уже вырастили детей, а дети растят ваших внуков. Вы участвуете в обучении жизни. Мы не можем прожить ее без испытаний, и очень хотелось, чтобы эти испытания проходили у вас рука об руку и плечом к плечу. Без любви, понимания и поддержки не бывает счастливой жизни. Помните, что срок нашей жизни зависит от того, как мы к друг другу относимся», — чествовал семьи председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Медаль «За любовь и верность» вручили 14 семейным парам, проживших в браке 25-49 лет. В список вошли: