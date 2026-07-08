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«Любовь нужна всем»: в Пскове наградили медалями супругов, проживших вместе от 25 до 50 лет

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Церемония вручения медалей семьям, прожившим в браке от 25 до 50 лет, прошла сегодня в Городском культурном центре Пскова. Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, а также региональному празднику — Дню многодетной семьи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Открывая мероприятие, министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила пары с праздником от имени министерства. 

С приветственным словом также выступил глава города Пскова Борис Елкин: «На протяжении долгого времени вы доказывали свою верность и вместе преодолевали трудности. Это хороший пример для нашего подрастающего поколения — как можно проносить свою любовь через такие продолжительные периоды. Хочется пожелать, чтобы они длились еще дольше и чтобы родные это ценили. Удачи, желаю передавать свой богатый опыт семейной жизни и любви, потому что любовь всем людям нужна». 

 

После слов благодарности состоялось торжественное вручение медалей «50 лет совместной жизни». В список юбиляров вошли 26 пар:

  1. Петр и Любовь Красиковы (дата регистрации брака – 06.11.1974);
  2. Леонид и Наталья Чеботаревы (21.02.1976);
  3. Сергей и Татьяна Елисеевы (05.03.1976);
  4. Федор и Ольга Демидчук (24.03.1976);
  5. Виктор  и Елена Васильевы (03.04.1976);
  6. Александр и Людмила Кабановы (06.04.1976 );
  7. Сергей и Галина Денисенко (10.04.1976);
  8. Сергей и Татьяна Яблоковы (17.04.1976);
  9. Иван и Антонина Прусаковы (24.04.1976);
  10. Анатолий  и Елена Горшковы (24.04.1976);
  11. Дмитрий и Нина Мальцевы (30.04.1976);
  12. Владимир и Ольга Ващилины (30.04.1976);
  13. Виктор и Татьяна Малинины (30.04.1976);
  14. Александр и Елена Онищук (01.05.1976);
  15. Александр и Людмила Петрищевы (07.05.1976);
  16. Александр и Татьяна Федоровы (07.05.1976);
  17. Андрей и Людмила Березовые (07.05.1976);
  18. Валерий и Татьяна Ермаковы (15.05.1976);
  19. Александр и Галина Римша (22.05.1976);
  20. Александр и Елена Вересовы (04.06.1976);
  21. Сергей и Наталья Деревянко (05.06.1976);
  22. Александр и Вера Капшаевы (19.06.1976);
  23. Геннадий и Светлана Петровы (19.06.1976);
  24. Евгений и Наталья Шевченко (03.07.1976);
  25. Владимир и Татьяна Кучмук (09.07.1976);
  26. Виктор и Галина Петровы (10.07.1976).
«Вы представляете, какие вы счастливые? 50 или 25 лет — это тот период, когда вы уже вырастили детей, а дети растят ваших внуков. Вы участвуете в обучении жизни. Мы не можем прожить ее без испытаний, и очень хотелось, чтобы эти испытания проходили у вас рука об руку и плечом к плечу. Без любви, понимания и поддержки не бывает счастливой жизни. Помните, что срок нашей жизни зависит от того, как мы к друг другу относимся», — чествовал семьи председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. 
 

Медаль «За любовь и верность» вручили 14 семейным парам, проживших в браке 25-49 лет. В список вошли:

  • Андрей и Наталья Федоровы (в браке 40 лет);
  • Дмитрий и Елена Инякины (в браке 26 лет) ;
  • Анатолий и Галина Баевы (в браке 61 год);
  • Станислав и Маргарита Полторацкие (в браке 66 лет);
  • Леонид и Наталья Чеботаревы (50 лет в браке);
  • Александр и Валентина Рыжовы (в браке 58 лет);
  • Сергей и Татьяна Матвеевы (в браке 30 лет);
  • Николай и Марина Матвиенко (в браке 36 лет);
  • Евгений и Тамара Пасины (в браке 45 лет);
  • Игорь Плохов и Белла Коваленко (в браке 45 лет);
  • Олег и Наталья Воробьевы (в браке 36 лет);
  • Дмитрий и Татьяна Григорьевы (в браке 37 лет);
  • Валерий и Вита Антоновы (в браке 36 лет);
  • Дмитрий Зайцев и Ольга Зайцева-Шулеко (33 года в браке).
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