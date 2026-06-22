В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения

В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал он.

Баланин уточнил, что благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно, по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет РИА Новости.

Также есть специальные программы обследования по части долголетия, выявлению у беременных врожденных и наследственных заболеваний. Помимо того, новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении помогает фонд «Круг добра», который обеспечивает лекарствами.