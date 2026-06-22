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Сотрудники псковского музея почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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Коллектив Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой присоединился к всероссийской акции «Минута молчания», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Меня радует то, что сегодня рядом с нами стоят и молодые сотрудники, для которых 22 июня что-то значит. К моему поколению относятся те люди, которые не знали своих дедушек. Это страшно и невозможно забыть. Память – особенная вещь, пока мы помним, мы понимаем и знаем, как нужно жить, что защищать и к чему стремиться. Сегодня вся страна стоит в этой минуте молчаливой памяти. Вспомним тех, кто никогда не станет молодым, тех, кто не успел создать семьи, женщин, которые одни воспитывали детей, вспомним всех», – отметила Светлана Мельникова.

 

Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, ровно в 12:15 по московскому времени жизнь в стране на одну минуту замирает в память о погибших в боях за свою Родину, замученных в нацистском плену и умерших от голода и лишений в кровопролитной войне. Именно в этот день в 1941 году в эфире прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Псковский музей призывает помнить этот трагический день и всех тех, кто отдал за Великую победу свою жизнь.

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Пресс-портреты

Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

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