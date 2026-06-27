Николай Козловский: За молодежью будущее Великих Лук и российского государства

Великолукская молодежь - это будущее города и всей России. Такое мнение в своем поздравлении с Днем Молодежи высказал глава города Великие Луки Николай Козловский в Мах.

«Уважаемые великолучане! Дорогие представители молодого поколения жителей города воинской славы Великие Луки! Примите сердечные поздравления с Днём молодёжи! Молодёжь – это активная, энергичная, самая творческая часть нашего общества. За молодёжью – будущее Великих Лук и российского государства. Молодость – время смелых идей и ярких открытий, покорения вершин в учёбе, спорте, науке и искусстве, профессиональной, общественной и политической деятельности», - сообщил Николай Козловский.

Он отметил, что в Великих Луках открыты возможности для реализации молодёжью способностей и талантов. Работают спортивные школы, учреждения дополнительного образования и творческие студии, развиваются различные общественные, волонтёрские и патриотические движения. Представители молодого поколения с успехом трудятся на предприятиях и в организациях Великих Лук различных сфер деятельности.

«Ваши инициативы и энергия – это главный потенциал нашего города, дорогие представители молодого поколения Великих Лук, наша надежда и движущая сила для дальнейшего прогресса. Именно вам предстоит продолжить реализацию всех начатых перспективных проектов, осуществить свои идеи на благо города и страны, чтобы Великие Луки планомерно развивались, а наша великая Российская держава становилась всё более могущественной. Для этого у вас есть знания, таланты и великолукский характер, который отличают патриотизм и преданность родному городу, целеустремлённость и настойчивость», - добавил глава города.

По его словам, городская власть будет и в дальнейшем создавать, и поддерживать необходимые условия для получения молодёжью качественного образования и достойного воспитания, возможностей для творческого роста, научных и спортивных достижений.

«От всей души желаю великолукской молодёжи крепкого здоровья, уверенности в себе и своих силах, успехов и побед в разных сферах и большого личного счастья! Помните, что ваш родной город Великие Луки гордится вами и уверен в том, что вы внесёте вклад в его развитие. С праздником!» - заключил Николай Козловский.