«Дневной дозор»:  Как ситуация с ограничениями продажи топлива отражается на экономике региона?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как ситуация с ограничениями продажи топлива отражается на экономике региона?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Уже несколько недель по всей России наблюдается нехватка бензина и дизельного топлива. Эта проблема не обошла стороной и Псковскую область, что публично признают и власти региона. Люди часами стоят на заправках в ожидании своей очереди. Нехватка горючего грозит остановкой сельхозтехники: комбайнов и тракторов. Аграрии не смогут собрать урожай без специализированной техники. Не смогут справиться с работой без топлива и животноводческие комплексы. Отсутствие горючего коснется и строительной отрасли. Остановка в работе может затронуть и пассажирские перевозки и всю транспортную логистику. Сложно назвать сферу, которая от наличия и доступности по цене топлива не зависит, сегодня бензин и дизель - это кровь экономики.

Чем грозит нехватка топлива в Псковской области? Получится ли грамотно организовать пассажирские перевозки в условиях дефицита горючего? Как эту проблему решают псковские аграрии и строители? Как ситуация с ограничениями продажи топлива отражается на экономике региона? Об этом и не только в программе Дневной дозор.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к псковичам с информацией по поводу топлива. По его словам, горючего на псковских заправках хватает с недельным запасом, для фермеров на АЗС разрешен отпуск бензина в канистры, а также имеется объем специально зарезервированного топлива. Однако сеть заправок Татнефть не успела изменить логистику и на данный момент на этой сети АЗС топлива нет.

«На большинстве заправок топливо есть и в достаточном количестве, но это если считать достаточной ту норму, которая была месяц-полтора назад. По последним оценкам и информации топливных компаний, за июнь потребление выросло уже на 40%, а за последние двое суток спрос увеличился еще на 30%. Причина понятная - люди переживают, что может не быть возможности нормально передвигаться, ездить на работу, возить детей, такси и малый бизнес запасаются впрок, чтобы не потерять доход, а фермеры боятся возможного простоя техники и потери урожая. Все это вместе и формирует повышенный спрос. Но разумеется потребность необъективная. Это ажиотаж, который ломает нормальную работу автозаправок. Борьбой с ним и вызвано решение, которое принимали топливные компании в последние недели. Резко и кратно нарастить закупки бензина пока не представляется возможным. Ограничения введены, чтобы ритмично и стабильно снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию. А что касается проблемы существенного завышения цен на отдельных заправках, этим мы попросили заняться УФАС»

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов обозначил, что проблемы с топливом сказываются на аграриях. Депутат выразил опасения по поводу возможного подорожания горючего из-за логистики.

«Изменения в логистике, изменения в стоимости, изменения в поставках, Я знаю, что пока имеется запас и есть договоренности с нефте-газовыми компаниями, соответственно крупные фермеры обеспечены топливом в период заготовки кормов. Поэтому, я боюсь, что топливо может чуть-чуть подорожать из-за логистики и это сказывается»

Весьма сдержанный оптимизм демонстрирует и руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александр Конашенков. По его словам, если из продажи исчезнет солярка, то аграрии окажутся в очень сложной ситуации.

«У кого есть запасы, тот не испытывает сложности. Наше министерство сельского хозяйства принимает меры, которые постараются минимизировать для сельхозников отсутствие солярки. Если ее нету, то конечно или вообще не будет, ситуация будет очень тяжелая. Сейчас собирали списки, сколько и кому необходимо на летнюю компанию: на сенокос, на уборочные работы. Дальше будет видно. Что касается нашей нефтебазы, то согласовывается заявка и вывозится топливо своим бензовозом. Пока что вот так»

Строительная отрасль региона тоже с волнением наблюдает за ситуацией на топливном рынке. Депутат Псковской городской Думы, руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак уверен, что катастрофа может начаться тогда, когда произойдут перебои с поставками дизельного горючего.

«Мы не ощущаем конкретно в бизнесе нехватку топлива, потому что дизель на данный момент есть. У нас, у производителей, мы производим бетон, а также строим дома, в основном вся техника использует дизельное топливо, а оно на сегодняшний день продается без проблем и очередей, и полные баки у миксеров, погрузчиков и самосвалов набираются. Бензином, мы 95-м или 92-м просто не пользуемся, поэтому я не могу как-то прокомментировать за других, но на нас лично это не отражается на данный момент. Однако, в случае, если начнутся перебои с дизельным топливом, то это отразится на экономике не просто как-то негативно, это будет катастрофа, потому что мы с вами все прекрасно знаем, что все перевозки, все сельхозработы и так далее, все работает на дизеле. И тут не только строителей коснется, это коснется конкретно всей экономики нашего региона. Будут проблемы со сбором урожая, будут проблемы с логистикой, с доставкой. Вот у нас есть оплаченное оборудование, которое мы ждем через месяц, какое-то через полтора месяца, у каждого свои сроки изготовления и поставки. Я, как человек ответственный перед дольщиками, которые приобретают квартиры в тех домах, за которые я отвечаю, конечно, я переживаю»

Коллега Олега Брячака по сфере бизнеса - директор строительной компании «Эгле» Роман Кухи объяснил, почему дискомфорта от нехватки топлива для своей профессиональной деятельности он не ощущает.

«Мы юридическое лицо и нам отгружают. У нас есть договор с Сургутнефтегазом и нам отгружают топливо именно для работы. Нет вопросов, и цена не изменилась для юрлица»

Генеральный директор ООО «ЭКОЛАЙНС РУС» (которое занимается пассажирскими перевозками) Андрей Волков объяснил, что автобусы, принадлежащие компании, заправляют в Петербурге. По его мнению, катастрофических проблем с покупкой топлива на данный момент нет, но сложности возникают.

«Мы в Санкт-Петербурге находимся, и все наши автобусы заправляются полным баком, которого хватает на то, чтобы совершить поездки из Санкт-Петербурга до конечной точки и назад. Это у нас и Вологда, и Смоленск, и Москва, и Эстония в том числе. Мы возвращаемся на топливе, которое в баках есть. Пока ситуация стабильная, катастрофических тенденций мы не наблюдаем. Да, есть некоторые сложности, но они решаемы»

Не осталась незамеченной ситуация с дефицитом бензина и для таксистов. По полученной от генерального директора компании «Манхэттен Про», которая является официальным сертифицированным партнером «Яндекс.Такси» в Пскове, Игоря Смирнова информации, на сегодняшний день сложности с приобретением топлива приводят к нехватке водителей, увеличению стоимости поездки, и, как результат, недовольству со стороны клиентов, что не лучшим образом отражается на бизнесе.

«Мы первые, наверное, кто заметил этот дефицит. И мы видим по динамике ценообразования, что Яндекс, как агрегатор, начал сильно повышать тарифы. Что касается водителей такси, здесь ситуация неоднозначная. Почему? Потому что человек готов и хочет работать, но тем не менее обязан стоять на заправках со всеми в очереди. Очереди, как вы знаете, это не секрет ни для кого, сегодня достигают там полутора-двух часов. В любое время суток, когда бы водитель не захотел заправиться, ему необходимо отстоять два часа, чтобы заправить двадцать литров бензина. 20 литров бензина это достаточно маленькая часть для человека, который занимается какой-то коммерческой деятельностью, не для собственных нужд. Километраж в день у водителя такси достигает 200-250 километров по городу. Двадцать литров бензина - это один день работы, а то и не целый день. Это приводит к тому, что, грубо говоря, два часа времени водитель должен дополнительно затрачивать для того, чтобы заправить автомобиль. Естественно, все это приводит к повышению стоимости, к негативной реакции внутри сервисов со стороны водителей, ну и клиентов. Потому что многие водители в Пскове отказались от работы в такси, пока у нас такая нестабильная ситуация, что в том числе приводит к еще большему повышению стоимости для клиентов»

Волнение в обществе из-за перебоев в снабжении топливом заметно невооруженным взглядом. Опрошенные спикеры не отрицают наличие проблемы, однако уверяют, что пока справиться с этой ситуацией возможно. Власти, как федеральные, так и региональные пока только нащупывают различные методы решения проблемной ситуации и оценивают их эффективность, в первую очередь взывая к сознательности граждан и призывая отказаться от закупок топлива впрок. Хочется верить, что «лекарство» от недостаточности «крови экономики» будет найдено оперативно. В противном случае - наиболее опасным сценарием развития событий наши сегодняшние собеседники считают исчезновение дизельного топлива и вероятное подорожания горючего.

Александра Мошина