Александр Котов: Крепкая, дружная семья служит для каждого из нас надёжной пристанью, источником сил и вдохновения

Жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности и региональным праздником – Днём многодетной семьи поздравил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности и региональным праздником – Днём многодетной семьи, который в этом году впервые отмечается в нашем регионе! Традиция уважения и почитания семейных устоев имеет глубокие корни в нашей истории и культуре, обращая нас к вечным ценностям, составляющим основу человеческого бытия. Крепкая, дружная семья служит для каждого из нас надёжной пристанью, источником сил и вдохновения, а институт семьи является тем фундаментом, на котором строится благополучие государства и будущее нации», — прокомментировал Александр Котов.
Также председатель Заксобрания Псковской области отметил особое значение нового регионального праздника — День многодетной семьи, потому что воспитание детей — это главный труд и величайшая ответственность. Именно в больших, дружных семьях закладываются основы нравственности, трудолюбия и любви к Отечеству.
«Любовь и верность – не просто красивые слова, а ежедневный труд души, требующий терпения, взаимоуважения и готовности быть рядом в радости и в горе. Не забывайте об этом – окружайте заботой своих близких и любимых, берегите домашний очаг и родную землю!» — резюмировал Александр Котов.