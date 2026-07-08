Александр Котов: Крепкая, дружная семья служит для каждого из нас надёжной пристанью, источником сил и вдохновения

«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности и региональным праздником – Днём многодетной семьи, который в этом году впервые отмечается в нашем регионе! Традиция уважения и почитания семейных устоев имеет глубокие корни в нашей истории и культуре, обращая нас к вечным ценностям, составляющим основу человеческого бытия. Крепкая, дружная семья служит для каждого из нас надёжной пристанью, источником сил и вдохновения, а институт семьи является тем фундаментом, на котором строится благополучие государства и будущее нации», — прокомментировал Александр Котов.